Il Coach of the Month della #SerieATIM per il mese di novembre è: Massimiliano Allegri! #JuveUdinese pic.twitter.com/L7dhziAY7t — Lega Serie A (@SerieA) January 7, 2023

è stato premiato dalla Lega Serie A come miglior allenatore del mese di Novembre. Prima della sosta per il Mondoale, il tecnico della Juventus ha messo in fila tre vittorie consecutive senza mai subire gol, tra le quali quella contro l'Inter nel derby d'Italia. Il mese era iniziato con la sconfitta contro il Psg in Champions League, poi i bianconeri si sono rifatti e l'allenatore è stato premiato come miglior allenatore.