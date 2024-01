Serie A: Allegri vuole esorcizzare il Sassuolo per inseguire l’Inter. Vlahovic, doppietta a 6,25

Sarà Juventus-Sassuolo, in programma domani sera allo Stadium, a chiudere la prima di ritorno in Serie A. I bianconeri vogliono rispondere all’Inter e restare in scia alla capolista: per farlo devono sconfiggere gli emiliani che li hanno battuti nei due incroci più recenti. Gli esperti vedono la Juventus favoritissima a 1,38 contro l’8,00 del Sassuolo mentre si scende a 4,75 per il pareggio. Le sfide tra le due formazioni sono sempre state ricche di reti visto che in 13 degli ultimi 14 incontri sono stati sempre segnate almeno tre gol: ecco perché l’Over, a 1,65, è ipotesi concreta. Tante marcature che potrebbero arrivare nei modi più diversi: un goal da fuori area si gioca a 3,00, una rete dalla panchina a 2,25 mentre un’autorete, che pagherebbe 9 volte la posta, non è da escludere visto che all’andata, al Mapei Stadium, se ne registrarono addirittura due. I bianconeri, come detto, non vogliono perdere terreno dall’Inter, che nel prossimo we sarà impegnata nella Supercoppa insieme a Napoli, Lazio e Fiorentina, e per restare agganciati si affidano a Dusan Vlahovic. Il bomber serbo, ai neroverdi, ha già segnato 4 reti compresa la doppietta decisiva dello scorso anno: ripetersi domani sera è offerto a 6,25. Adrien Rabiot sta disputando forse la miglior stagione da quando gioca a Torino e vuole continuare la striscia positiva tanto che una gara da goal o assist è in quota a 2,60. Il Sassuolo, che ha preso un po’ di respiro con la vittoria contro la Fiorentina, si affida al solito Domenico Berardi, in gol all’andata e domani dato a 4,00, che rimane il leader emiliano ma anche un sogno per tifosi e dirigenti juventini. Gatti e compagni dovranno poi fare molta attenzione ad Andrea Pinamonti, micidiale nei palloni alti: un gol di testa, come all’andata, si gioca a 20.