Serie A all'estero? Casini: 'Una possibilità che stiamo valutando'

Il calcio italiano saluta l'Arabia Saudita dopo la Supercoppa italiana vinta dall'Inter ai danni del Napoli. Ma si tratta solo di un arrivederci. Al Social Football Summit organizzato a Riyadh infatti è intervenuto Lorenzo Casini, presidente di Lega Serie A. Queste le sue parole riguardo alla possibilità di far disputare una giornata di campionato tutta all'estero.



L'IDEA - "È una cosa che stiamo valutando, con pro e contro. Il primo, ovvio, è relativo ai tifosi che potrebbero perdere una giornata. Il luogo sarebbe da determinare. Tra l'altro al momento non sarebbe possibile senza autorizzazione di FIFA e UEFA. Gli Stati Uniti potrebbero essere un luogo in cui avrebbe senso andare, pensando agli investimenti per i mondiali 2026. Poi c'è l'India dove non andremo a giocare a cricket, ma è un mondo nuovo e abbiamo avuto lì un campione come Del Piero che ci ha provato a giocare. In assemblea non ne abbiamo ancora parlato, ma non sottovaluterei anche l'Italia dove sperimentare dei luoghi in final four. Arabia? Le società mi dicono che sono molto soddisfatte. Tenuto conto che era la prima volta che sperimentavamo questo format, tutto si può migliorare però siamo soddisfatti di com'è andata. L'Arabia Saudita è diventato un Paese di riferimento, guardando quello che sta facendo in prospettiva di Expo 2030 e dei Mondiali 2032 era un momento importante esserci".



VANTAGGI - "C'è la possibilità di creare visibilità e relazioni non solo commerciali, ma che diventano diplomatiche. Il mercato arabo ci chiede quello che mi pare sia avvenuto: portare la tradizione, la notorietà e il talento del calcio italiano", ha chiosato.