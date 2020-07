Doveva essere la partita scudetto, e aritmeticamente ancora potrebbe esserlo. I verdetti del post lockdown hanno però cambiato le carte in tavole, per il crollo della Lazio. La sfida di questa sera tra la Juventus e i biancocelesti può consentire ai bianconeri di mettere la parola fine, forse in maniera definitiva, alla lotta scudetto, mentre la Lazio può entrare matematicamente in Champions League, traguardo che manca ormai da 12 anni. I betting analyst vedono nettamente favorita la Juventus la cui vittoria numero 82 in Serie A contro la Lazio si gioca a 1,50. Alta la quota per il blitz dei biancocelesti, che pagherebbe 6 volte la posta. L’Over, 1,52, si fa preferire all’Under, 2,35, vista la presenza del terzo e quarto attacco del torneo oltre che dei primi due bomber del campionato. Tra i risultati esatti occhio al classico 2-0 all’inglese per i bianconeri dato a 7,25 mentre l’1-2 dei capitolini si gioca a 17,50. Immobile contro Cristiano Ronaldo sarà la sfida nella sfida di questa sera visti i 57 gol segnati complessivamente dai due. Il gol del portoghese a sbloccare la partita è in quota a 4,00 mentre quella del numero 17 della Lazio è in lavagna a 6,00.