Domenica di big match per la Serie A, che dopo i recuperi del mercoledì, ricchi di gol, torna venerdì con Fiorentina - Sampdoria e chiude la settimana con il meglio del palinsesto. Tutto pronto, come si legge in una nota, sulla lavagna scommesse in vista del weekend. I viola di Iachini giocano in casa contro i blucerchiati di Ranieri, ancora a secco di punti e con una difesa che rappresenta il punto debole della squadra (3 gol subiti sia con la Juventus, sia con il Benevento). L'inizio di campionato è stato più convincente per la Fiorentina che è favorita a quota 1,72. Due appuntamenti di sabato: il Sassuolo è favorito a 1,44 in casa con il Crotone, la Roma cerca a Udine la prima vittoria stagionale e si gioca a 1,63.Quote promettenti per l'Atalanta (avanti a 1,26 contro il Cagliari) e per il Milan (sempre a 1,26 ma contro lo Spezia). Tutto più equilibrato domenica in Lazio - Inter. Dopo aver perso in casa contro l'Atalanta la squadra di Inzaghi aspetta a Roma un'altra big e la lavagna Betaland dà i nerazzurri di Conte favoriti a 2,22, mentre l'offerta per il segno «1» sale fino a 3,05. A 3,75 il pareggio. Juventus - Napoli è il posticipo. I bianconeri di Pirlo devono riscattare il pareggio strappato con fatica in casa della Roma, la squadra di Gattuso ha invece tanti motivi per credere nella vittoria. I campani a settembre hanno vinto 4-0 le due amichevoli contro Teramo e Pescara e in campionato hanno battuto 2-0 il Parma e 6-0 il Genoa. Tutto perfetto prima del vero esame: la Juventus è favorita a 1,97, a 3,50 c'è il pareggio, mentre il segno «2» vale 3,75.