La seconda sconfitta consecutiva in Serie A dell’Atalanta non ha lasciato indifferenti i bookmaker. Nonostante le parole rassicuranti di Gian Piero Gasperini («nel calcio ci sono vittorie e sconfitte») dopo il ko in casa contro la Sampdoria, i betting analyst hanno iniziato ad avere forti dubbi sulla qualificazione in Champions League per la prossima stagione. Nella scommessa "Atalanta nei primi 4 della Serie A" infatti la quota bergamasca del "No", riprota agipronews, è a 1,75, contro l’1,95 del "Si". Uno scarto dovuto molto probabilmente dai 7 gol incassati tra Napoli e Sampdoria in queste ultime due partite di campionato. Certi invece dell’approdo nella massima competizione europea sono il Napoli, offerto a 1,60 e il Milan a 1,75, con Juventus e Inter nettamente favorite rispettivamente a 1,08 e 1,12.