L’Inter era la “prescelta”, ma dopo cinque giornate di campionato lo scettro di anti-Juventus è ancora una volta del Napoli. Il primo assaggio di Serie A conferma che, pur dopo la sofferta separazione da Maurizio Sarri, i partenopei hanno le carte in regola per infastidire i bianconeri. La promozione di Ancelotti da parte dei betting analyst è evidente: da inizio stagione, il Napoli è la squadra che ha compiuto più progressi sul tabellone dello scudetto 888sport.it, dove è passata dall’8,50 di inizio agosto all’attuale 5,50. Miglioramenti evidenti anche nel sorpasso sull’Inter, data a 7,50 in avvio di campionato e ora scivolata a 21,00, nonostante la vittoria di sabato contro la Sampdoria. Davanti agli azzurri c’è ora solo la Juve, fin qui perfetta: i bianconeri, favoriti dall'inizio, viaggiano a 1,22, a cinque giorni dal primo scontro diretto (per il quale, però, i bianconeri sono avanti a 1,27 contro il 5,00 degli azzurri). Alle spalle del Napoli hanno invece perso terreno il Milan e soprattutto la Roma: il 10,00 di inizio campionato dei giallorossi è schizzato fino a 41,00, mentre i rossoneri sono passati da 25,00 a 31,00.