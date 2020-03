E che fare se non si potrà riprendere? La questione è apertissima, i club ne discutono in pratica ogni giorno, le videoconferenze tra presidenti e dirigenti sono continue. E. Non c’è da stupirsi, gli interessi in ballo sono enormi: anche in tempo di guerra, e quella contro il coronavirus lo è, ognuno guarda alle proprie tasche.La Uefa ha compreso la necessità delle principali leghe europee e ha dato il segnale:; l’Europeo è già stato rinviato e le coppe si adatteranno incastrandosi dove c’è spazio. Le iniziali previsioni, quelle più ottimistiche, ipotizzavano una ripartenza a inizio maggio; adesso. A quel punto la Serie A (che ha 12 giornate complete da giocare, ma alcune squadre 13 partite). Un problema? Sì, enorme, anche per questioni contrattuali.magari contando suI quali oggi sono rigidi ma domani, una volta tornata la situazione sanitaria sotto controllo e di fronte all’ipotesi di perdere il 30 per cento di ingaggio, potrebbero ammorbidirsi.Ma la Lega - dicevamo - è spaccata.e di cui è parte De Laurentiis, il quale ha il vantaggio di poter puntare sul minore danno economico determinato dalla ripresa del campionato: se si finisce i club ci rimettono 150-180 milioni, se non termina 700 o più. E poi ce può far leva anche sull’aspetto emotivo, che senso ha andare avanti se la gente muore?Una feroce guerra di interessi, per l’appunto. Perché a nessuno sarà sfuggito che, mentre, che costa un’altra fortuna. Al momento sta passando. Se però è possibile, allora il campionato si finisce. Anche a luglio.@steagresti