La Lega Serie A ha confermato gli orari e la programmazione televisiva delle gare in programma nel corso del prossimo weekend e valide per l'ultima giornata di Campionato. si partirà, come anticipato, venerdì con Torino-Roma che permetterà ai giallorossi di avere un giorno in più per preparare la finale di Conference League. La lotta per l'Europa League si completerà sabato alle 20.45, mentre quella salvezza andrà in scena domenica sera alle 21. Il piatto forte che deciderà lo scudetto, invece, non andrà in scena alle 15, bensì alle 18 di domenica con Sassuolo-Milan e Inter-Sampdoria in contemporanea.



ECCO TUTTI GLI ORARI E LA PROGRAMMAZIONE TV

20/5 Torino-Roma 20:45 DAZN

21/5 Genoa-Bologna 17:15 DAZN

21/5 Atalanta-Empoli 20:45 DAZN/SKY

21/5 Fiorentina-Juventus 20:45 DAZN/SKY

21/5 Lazio-Hellas Verona 20:45DAZN

22/5 Spezia-Napoli 12:30 DAZN

22/5 Inter-Sampdoria 18:00 DAZN

22/5 Sassuolo-Milan 18:00 DAZN

22/5 Salernitana-Udinese 21:00 DAZN

22/5 Venezia-Cagliari 21:00 DAZN/SKY