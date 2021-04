Attraverso due comunicati ufficiali la Lega Serie A ha designato il calendario ufficiale compreso di anticipi e posticipi delle giornate dalla 35esima alla 37esima a cui si è aggiunta anche la data ufficiale del recupero di Lazio-Torino dopo la decisione della corte d'appello di far rigiocare la partita.



16esima GIORNATA DI RITORNO

Spezia-Napoli - sabato 8 maggio - ore 15

Udinese-Bologna - sabato 8 maggio - ore 15

Inter-Sampdoria - sabato 8 maggio - ore 18

Fiorentina-Lazio - sabato 8 maggio - ore 20.45

Genoa-Sassuolo -domenica 9 maggio - ore 12.30

Roma-Crotone - domenica 9 maggio - ore 18

Juventus-Milan - domenica 9 maggio - ore 20.45



17esima GIORNATA DI RITORNO

Napoli-Udinese - martedì 11 maggio - ore 20.45

Cagliari-Fiorentina - mercoledì 12 maggio - ore 18.30

Crotone-Hellas Verona - giovedì 13 maggio - ore 20.45



18esima GIORNATA DI RITORNO

Genoa-Atalanta - sabato 15 maggio - ore 15

Spezia-Torino - sabato 15 maggio - ore 15

Juventus-Inter - sabato 15 maggio - ore 18

Roma-Lazio - sabato 15 maggio - ore 20.45

Fiorentina-Napoli - domenica 16 maggio - ore 12.30

Parma-Sassuolo - domenica 16 maggio - ore 18

Milan-Cagliari​ - domenica 16 maggio - ore 20.45

Hellas Verona-Bologna - lunedì 17 maggio - ore 20.45



IL RECUPERO DI LAZIO-TORINO

In ottemperanza alla decisione della Prima Sezione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale depositata il 30 marzo 2021 e vista la delibera assunta dal Consiglio di Lega il 24 aprile 2021 , si comunica che la gara di Campionato di Serie A TIM LAZIO-TORINO, valevole per la 6a giornata di ritorno e programmata per martedì 2 marzo 202 1, sarà recuperata il giorno martedì 18 maggio 2021 alle ore 20.30.