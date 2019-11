La Lega Serie A ha reso noto il programma degli anticipi e dei posticipi della 17° giornata, in programma nel week-end del 21 e 22 dicembre. Doveroso asterisco per Juventus e Lazio, impegnate nella Supercoppa Italiana: i bianconeri, di scena a Marassi contro la Samp, giocheranno mercoledì 18 dicembre alle 18.55, mentre i biancocelesti scenderanno in campo contro il Verona mercoledì 8 gennaio alle 20.45. Di seguito il programma completo:



Mercoledì 18 dicembre 2019

Sampdoria-Juventus ore 18.55 (Sky)



Venerdì 20 dicembre 2019

Fiorentina-Roma ore 20.45 (Sky)



Sabato 21 dicembre 2019

Udinese-Cagliari ore 15.00 (Sky)

Inter-Genoa ore 18.00 (Sky)

Torino-Spal ore 20.45 (Dazn)



Domenica 22 dicembre 2019

Atalanta-Milan ore 12.30 (Dazn)

Lecce-Bologna ore 15.00 (Sky)

Parma-Brescia ore 15.00 (Sky)

Sassuolo-Napoli ore 20.45 (Sky)



Mercoledì 8 gennaio 2020

Lazio-Verona ore 20.45 (Dazn)