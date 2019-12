Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 17ª giornata di andata del Campionato di Serie A 2019/20 in programma domenica 22 dicembre alle ore 15.00.



SASSUOLO – NAPOLI h. 20.45:

CHIFFI

LIBERTI – BRESMES

IV: DIONISI

VAR: VALERI

AVAR: VIVENZI



I PRECEDENTI - La designazione di Chiffi per il Napoli può essere un punto a favore. Parliamo di buona sorte, sia chiaro. I precedenti, infatti, con questo direttore di gara sono quasi tutti favorevoli per il Napoli. Un solo pareggio, 0-0 contro il Chievo. C'è già stato una sfida con il Sassuolo, lo scorso 13 gennaio in CoppaItalia, quando il Napoli vinse per 2-0 al San Paolo. Tra gli episodi recenti a favore del club partenopeo c'è l'ultimo Cagliari-Napoli, quando allo scadere Chiffi consultò il VAR e assegnò calcio di rigore per il Napoli.