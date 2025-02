Serie A, arbitri 27ª giornata: Napoli-Inter a Doveri, tutte le scelte

Getty Images

L'AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note le designazioni per la 27esima giornata di Serie A, nella quale spicca lo scontro in programma sabato al Maradona tra gli azzurri di Antonio Conte, secondi in classifica con 56 punti, e i nerazzurri di Simone Inzaghi, primi con 57 punti: confermate le indiscrezioni degli ultimi giorni, sarà il fischietto di Volterra (sezione Roma 1) l'arbitro dell'incontro, con la coppia Marini-Di Bello al VAR.

Tutte le designazioni della 27esima giornata di Serie A

Venerdì 28/02 h.20.45: Marinelli: Giallatini - Colarossi: Santoro: Di Paolo: AurelianoSabato 01/03 h.15.00: Collu: Dei Giudici - Garzelli: Massimi: Aureliano: FabbriSabato 01/03 h.18.00: Doveri: Alassio - Peretti: Colombo: Marini: Di BelloSabato 01/03 h.20.45

: Maresca: Preti - Di Monte: Monaldi: Paterna: Sozzah.12.30: Rapuano: Carbone - Miniutti: Bonacina: Di Bello: Paternah.15.00: Zufferli: Del Giovane - Fontemurato: Galipò: Meraviglia: Fabbrih. 15.00: Massa: Mondin - Luciani: Prontera: Sozza: Marinih. 18.00

: Pairetto: Baccini - Imperiale: Giua: Chiffi: Piccininih. 20.45: Manganiello: Passeri - Costanzo: Fourneau: Mazzoleni: PezzutoLunedì 03/03 h. 20.45: Marchetti: Rossi C. - Raspollini: Rutella: Pezzuto: Fabbri