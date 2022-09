L'Aia rende note tutte le designazioni arbitrali per la 5ª giornata di Serie A, dopo aver reso note ieri quelle dei tre anticipi del sabato: Udinese-Roma va a Maresca, mentre per Monza-Atalanta è stato scelto Sacchi. Tutte le designazioni:





FIORENTINA – JUVENTUS Sabato 3/09 h. 15.00



DOVERI

ALASSIO - TEGONI

IV: AYROLDI

VAR: AURELIANO

AVAR: MONDIN







MILAN – INTER Sabato 3/09 h. 18.00



CHIFFI

MELI - PERETTI

IV: MARCENARO

VAR: DI PAOLO

AVAR: PAGANESSI







LAZIO – NAPOLI Sabato 3/09 h.20.45



SOZZA

ROCCA - VONO

IV: SERRA

VAR: FABBRI

AVAR: RANGHETTI







CREMONESE – SASSUOLO h. 12.30



PAIRETTO

MASTRODONATO – COLAROSSI

IV: GARIGLIO

VAR: MARIANI

AVAR: CECCONI







SPEZIA – BOLOGNA h. 15.00



GIUA

MOKHTAR - SECHI

IV: PERENZONI

VAR: BANTI

AVAR: GALETTO







H. VERONA – SAMPDORIA h. 15.00



VALERI

PRETI – BERTI

IV: SANTORO

VAR: DI BELLO

AVAR: TOLFO







UDINESE – ROMA h. 20.45



MARESCA

DI VUOLO – ROSSI C.

IV: COSSO

VAR: GHERSINI

AVAR: VALERIANi







MONZA – ATALANTA Lunedì 5/09 h. 18.30



SACCHI

BINDONI – IMPERIALE

IV: COLOMBO

VAR: LA PENNA

AVAR: MUTO







SALERNITANA – EMPOLI Lunedì 5/09 h. 18.30



ABISSO

LO CICERO – PAGLIARDINI

IV: RUTELLA

VAR: MARINI

AVAR: LONGO S.







TORINO – LECCE Lunedì 5/09 h. 20.45



VOLPI

VECCHI - MASSARA

IV: FELICIANI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: LIBERTI