Dalla nona giornata, cambierà il pallone con cui si cimenteranno i giocatori del massimo campionato italiano. PUMA e Lega Serie A hanno presentato infatti il PUMA Orbita Winter Serie A, la versione invernale del pallone ufficiale 2023/24. Sarà utilizzato per la stagione invernale in tutte le gare di Serie A, Coppa Italia e Primavera.



Il pallone è caratterizzato da grafiche audaci e impattanti studiate per garantire un'eccellente visibilità in ogni condizione metereologica, e una configurazione unica di 12 grandi pannelli a forma di stella per offrire un numero ridotto di cuciture, consentendo una migliore connessione con il pallone.