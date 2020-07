Diritti tv, un nuovo capitolo. La Lega Serie A, infatti, ha annunciato la convocazione di un'Assemblea d'urgenza per lunedì 13 luglio, alle ore 12.00, in videoconferenza. Tra i temi all'ordine del giorno anche la delicata questione dei diritti tv, con la diatriba tra i club e Sky: "Aggiornamento Sky: valutazione giuridica e di opportunità sulla sospensione dell'esecuzione del Contratto di Licenza dei diritti audiovisivi 2018-2021" si legge nel comunicato della Lega.



LA SITUAZIONE - Al vaglio, dunque, la possibilità di sospendere la trasmissione delle partite già per la stagione corrente. Nei giorni scorsi, inoltre, il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso della Lega, obbligando l'emittente di Santa Giulia a pagare 102.794.888 euro a causa del mancato versamento dell'ultima rata dei diritti tv.