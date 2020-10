L’vuole riprendere il suo cammino spedito dopo le due sconfitte di fila con Napoli e Sampdoria e, considerando anche il pareggio in Champions con l’Ajax, le gare consecutive dei nerazzurri senza vittoria sono salite a tre. Un’anomalia per la Dea che ci ha abituato a ben altro ma, come si legge in una notA, la rotta si dovrebbe invertite con illa squadra di Gasperini va all’Ezio Scida da favorita, a 1.44, anche ai calabresi, ultimi in classifica e senza ancora aver mai vinto dall’arrivo in Serie A, servono punti ma l’impresa è data a 6.25, il pareggio è a 5.00. Anche il 95% degli scommettitori crede nel ritorno alla vittoria dell’Atalanta. A caccia di punti importanti anche l’Inter che ospita il Parma e che ha la chance di salire sul podio in caso di vittoria, visto lo scontro tra Napoli e Sassuolo, entrambe distanti 1 punto. Sulla carta, tutto facile per gli uomini di Conte, avanti a un rasoterra 1.35, difficile sia il successo dei ducali, a 8.25, che il pareggio, a 5.25. Tra i candidati al goal, Lautaro Martinez che ultimamente è apparso un po' appannato sotto porta: la sua rete vale 1.75 mentre tra i gialloblù ci provano Gervinho e Cornelius, entrambi a 4.50.Ilcapolista scende in campo nel lunch match della domenica, i rossoneri vanno a Udine e per i bookmaker, dopo il pareggio con la Roma, torneranno alla vittoria consolidando il primato: l’che in classifica ha dietro solo Torino e Crotone, ha poche chance di vincere, a 4.50, il Milan conduce a 1.75, mentre il pareggio si gioca a 3.90. Davanti scontata la presenza di Ibrahimovic, a caccia della quarta doppietta consecutiva: lo svedese ci ha preso gusto e l’ennesima doppia firma vale 6.25.Chi non può sbagliare è lache, dopo 2 pareggi consecutivi in campionato con Crotone e Verona e la sconfitta in Champions con il Barcellona, ha bisogno dei tre punti per ritrovare fiducia. I bianconeri vanno dalla neo promossae sono favoriti dal pronostico, a 1.36, si sale a 8.25 per il successo dei padroni di casa, un altro pareggio vale 5.00. Sicuri della vittoria juventina gli scommettitori, 9 su 10 hanno scelto il segno 2 nel match.Gara che promette spettacolo èuna sfida tra le due squadre con la media goal più alta del campionato. Nonostante siano appaiate in classifica, il pronostico è sbilanciato dalla parte degli azzurri, a 1.52, i neroverdi sono a 5.25 mentre il pareggio viaggia a 4.75. Vista la propensione al goal delle due squadre, un Over 3,50 appare molto probabile, a 1.90. Interessante anche il confronto traentrambe hanno vinto l’ultima di campionato e hanno appena 1 punto di differenza in classifica, una vittoria può proiettare l'una o l'altra verso i piani alti della classifica. Le quote dicono Roma, a 1.85, il blitz della viola all’Olimpico vale 3,90, stessa quota per il pareggio. L’80% degli scommettitori si schiera con gli uomini di Fonseca. La sesta di campionato propone poi il sempre affascinante Derby della Lanterna tra Sampdoria e Genoa. Se la Samp si presenta al match con il morale alle stelle grazie ai successi con Fiorentina, Lazio e Atalanta, il Genoa è in affanno con appena 4 punti in 5 gare. I blucerchiati puntano al poker di vittorie e hanno buone possibilità, a 1.93, il successo dei rossoblù si gioca a 3.80, a 3.70 il pareggio.