È terza in classifica a tre punti di distanza dalla Juventus, ma in quanto a gol realizzati si è da un pezzo lasciata alle spalle i bianconeri. L'Atalanta vola in campionato grazie a un attacco irresistibile, che in nove giornate ha già messo a segno 28 gol. Un risultato unico nell'era dei tre punti e uno spunto irresistibile per i betting analyst, per i quali i nerazzurri possono sognare in grande. Sul tabellone il traguardo è molto ambizioso: battere il record di gol realizzati in una sola stagione, primato che - nella storia dei campionati a 20 squadre - appartiene al Milan del trio Gre-No-Li (Gunnar Gren, Gunnar Nordahl e Nils Liedholm) nella stagione 1949-50, con 118 reti. Un confronto di lusso per la squadra di Gasperini, la cui impresa (dai 119 gol in su) è offerta a quota 25,00.