Il secondo posto fa gola all’Atalanta che, nella trasferta con il Parma, cercherà di mettere pressione all’Inter, in campo poco dopo contro il Napoli. I ducali, dopo le vittorie con Napoli e Brescia, sono sicuri di un posto a metà classifica e non hanno più alcun obiettivo per la stagione, ecco perché il pronostico dei bookmakers è nettamente dalla parte della Dea: la vittoria che farebbe salire momentaneamente i nerazzurri al secondo posto - piazzamento mai raggiunto nella storia del club bergamasco – è data a 1.33, il successo dei padroni di casa vale ben 8 volte la posta, mentre il pareggio si gioca a 5.50. D’accordo con il pronostico gli scommettitori, 9 su 10 hanno scelto il segno 2 nel match. Zapata e Muriel, con 18 reti a testa, sono i migliori realizzatori dell’atomico attacco nerazzurro, e si candidano al gol anche contro i gialloblù: il primo è a 1.80, a 2.00 il secondo. L’Inter è impegnata a difendere il secondo posto nel match casalingo contro il Napoli, ormai certo del piazzamento in Europa League e già con la testa al big match europeo con il Barcellona. Le quote si tingono di nerazzurro, la squadra di Conte è avanti a 2.10, vale 3.40 il successo dei partenopei a San Siro, mentre il pareggio si gioca a 3.60. Si schierano con l’Inter anche gli scommettitori, l’87% ha scelto il segno 1 nel match. I principali indiziati a finire sul tabellino marcatori sono Lukaku, a 2.25 e in gol in entrambi i tempi a 12.00, Lautaro Martinez, a 2.50 con l’opzione di testa a 7.50, e Milik per gli azzurri, a 3.00.