L'ultimo ostacolo della stagione è l'Empoli, ma per la qualificazione alla prossima Conference LeagueI bergamaschi, che nel girone di ritorno sono passati dalla zona Champions all'ottavo posto, per centrare l'obiettivo devono battere i toscani e sperare che la Viola non vinca al Franchi contro la Juventus. Oppure pareggiare e confidare in una vittoria bianconera.