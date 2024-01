Atalanta-Frosinone LIVE dalle 20.45. Le formazioni ufficiali: De Ketelaere dal 1', la scelta su Harroui

Penultima sfida della 20ª giornata. Questa sera, alle ore 20.45, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ospita, al Gewiss Stadium di Bergamo, il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Orobici che arrivano dal pareggio contro la Roma e vanno alla ricerca della zona Champions: un successo li porterebbe a -1 dal 4° posto occupato dalla Fiorentina. Di contro, la formazione ciociara viene da un periodo in cui ha collezionato 4 sconfitte negli ultimi 4 turni, con un solo punto ottenuto in 6 sfide.



LE FORMAZIONI UFFICIALI -



ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini



FROSINONE (3-4-2-1): Turati; Bonifazi, Okoli, Lusuardi; Lirola, Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Harroui; Cheddira. All. Di Francesco