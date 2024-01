Atalanta-Frosinone, la MOVIOLA LIVE: giusto il rigore su Holm

Di seguito, tutti gli episodi da moviola di Atalanta-Frosinone.



Atalanta – Frosinone lunedì ore 20.45

Prontera

Di Iorio – Ricciardi

Iv: Di Marco

Var: Irrati

Avar: Meraviglia



6' - CALCIO DI RIGORE PER L'ATALANTA - Grande azione personale di Holm che supera Lusuardi. Il brasiliano stende in area il laterale di Gasperini con uno sgambetto e Prontera non può far altro che concedere il penalty