Dopo il rigore segnato in Supercoppa Italiana, Lautaro Martinez cerca il primo gol del 2022 anche in campionato. L’occasione giusta potrebbe presentarsi domenica sera, nel big-match della ventiduesima giornata di Serie A al Gewiss Stadium contro l’Atalanta. Secondo gli esperti il timbro dell’attaccante argentino dell'Inter, già a segno contro i bergamaschi nel match di andata, vale 2,40 volte la posta mentre sale a 3,25 la rete di Luis Muriel, attaccante reduce da un buon inizio di anno con 3 gol in due partite tra campionato e coppa, dopo una prima parte di stagione ben al di sotto dei suoi standard.Gasperini, in assenza del capocannoniere di squadra Zapata, punta sulla vena realizzativa del solito Mario Pasalic, giunto già a 8 reti in Serie A dopo il guizzo di Udine: un’altra rete del centrocampista croato è a 5, quota leggermente più alta rispetto a quella di Alexis Sanchez, match winner del match di mercoledì contro la Juventus, offerto a 4,25.