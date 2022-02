Per la zona Champions giocano domenica Atalanta e Juventus, al Gewiss Stadium. La lotta per il quarto posto è in bilico, visto che i bianconeri hanno due punti in più, ma la Dea deve recuperare una partita. Negli ultimi anni gli scontri tra le due squadre sono sempre stati equilibrati e densi di emozioni: non a caso il bilancio degli ultimi dieci confronti (fra campionato e Coppa Italia) è in perfetta parità: tre vittorie a testa e quattro pareggi. L'Atalanta però vive una fase delicata: in poche settimane ha perso la scia scudetto ed è stata eliminata in Coppa Italia sul proprio terreno, dalla Fiorentina. Quindi, Juventus favorita, anche se di poco: «2» bianconero a 2,45, «1» bergamasco a 2,85, pareggio a 3,35. Il debordante Vlahovic ha la quota più bassa tra i goleador, 2,50, ma la condivide con Muriel, che in assenza di Zapata (match winner nello 0-1 dell'andata) condurrà l'attacco nerazzurro. Domenica, all'ora di pranzo, il Milan cercherà di approfittare di una eventuale defaillance dell'Inter (o di un pareggio) nel big match del Maradona per riprendere la testa della classifica. Avversario di turno, la Sampdoria dell'ex Giampaolo, a cui, malgrado l'esaltante 4-0 con il Sassuolo della scorsa settimana, vengono concesse poche chances. La vittoria casalinga del Milan è infatti a quota molto bassa, 1,40. Alto il pareggio, a 4,75, mentre la vittoria blucerchiata è un'impresa da 7,25. Quote favorevoli alla Roma, data a 2,05 nel match esterno con il Sassuolo, che in casa propria ha vinto solo tre partite su dodici. La quarta si gioca a 3,35. Punti pesantissimi in palio a Marassi tra Genoa e Salernitana. Padroni di casa nettamente avanti, a 1,83; gli ospiti, rinnovati completamente dal mercato invernale, si giocano a 4,25. Verona da «1» (1,87) con l'Udinese (4,25), così come l'Empoli (1,97) con il Cagliari (3,55) e il Torino (1,50) con il Venezia (6,75). Chiusura del turno, lunedì, con Spezia Fiorentina: la vittoria viola è l'esito più probabile, a 1,95, il successo ligure vale 3,85.