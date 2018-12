Reti in abbondanza e da entrambe le parti per il posticipo del lunedì tra Atalanta e Lazio: è questo il pronostico degli analisti di Microgame, che piazzano il Goal a 1,50 e l’Over a 1,65. Una analisi che trova sponda nelle prestazioni delle due squadre in campionato: 5 i Goal consecutivi per entrambe, con i nerazzurri che inoltre infilano l’Over da sette partite di fila. Atalanta che parte in vantaggio, il successo interno si gioca a 2,21, due ia pareggi nelle sfide più recenti, un’altra X vale 3,47. Per un successo biancoceleste le puntate pagherebbero 3,27.