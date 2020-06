Mercoledì sera la Serie A torna mettendo in palio punti molto pesanti. Roma e Lazio scendono in campo e sulla lavagna scommesse le due capitoline stanno vivendo una vigilia molto differente. I giallorossi di Fonseca infatti sfidano in casa la Sampdoria e sono nettamente favoriti a quota 1,48. I blucerchiati però sono a un punto dalla zona retrocessione e non possono permettersi troppi passi falsi, per questo motivo il pari e il «2», seppur a quota alta, non possono essere esclusi rispettivamente a 4,60 e 6,50. In ogni caso non dovrebbero mancare i gol visto che l’«Over 2,5» è bancato a 1,61. Situazione molto diversa per la Lazio che per restare attaccata alla Juventus prova il colpo da tre punti a Bergamo. L’Atalanta però battendo 4-1 il Sassuolo ha appena dimostrato di essere in grande forma. Chi vincerà? Sulla lavagna scommesse di Betaland Gasperini è favorito su Inzaghi con il segno «1» a 2,12. Il pari potrebbe accontentare entrambi ed è un’ipotesi a 3,75, mentre il successo di Immobile e compagni, che sarebbe un bel segnale nella lotta per lo scudetto, si gioca a 3,25.