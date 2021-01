LE FORMAZIONI UFFICIALI:

AL TERMINE DELLA PARTITA RESTATE SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE IL COMMENTO DI ENRICO MAIDA











, che prosegue la ventesima giornata. Il primo incrocio, mercoledì, ha premiato i bergamaschi, capaci di vincere 3-2 nonostante l'espulsione di Palomino. Gasperini perde Romero, risultato positivo al Covid venerdì: i successivi test hanno dato esito negativo, ma il difensore resta comunque in isolamento. Out anche l'acciaccato Hateboer e lo squalificato Gosens: sulle corsie laterali spazio a Maehle e Ruggeri. Inzaghi, invece, ritrova Luis Alberto a soli 11 giorni dall'operazione.I numeri raccontano che Atalanta e Lazio sono le squadre più in forma del campionato: 13 punti per entrambe sugli ultimi 15 disponibili. E i recenti scontri promettono spettacolo: negli ultimi quattro incroci in campionato, cinque gol a partita (20 totali, di cui 13 della Dea). Sono 105 i precedenti, con 36 vittorie orobiche, 40 pareggi e 29 successi biancocelesti. Quanto alle 52 sfide giocate in Lombardia, sono 22 le affermazioni dell'Atalanta, 22 i pareggi e 8 le gioie laziali.Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Ruggeri; Miranchuk; Ilicic, Zapata.Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.​