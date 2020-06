Dopo l'antipasto dei recuperi del 20 e 21 giugno, la Serie A si presenterà a partire da lunedì 22 per il suo primo turno intero dopo la sospensione per l'emergenza sanitaria. E tra le dieci partite c'è subito un big match: mercoledì 24, al Gewiss Stadium di Bergamo, Atalanta e Lazio si giocano una fetta importante della stagione. I padroni di casa vogliono confermarsi tra le migliori quattro del torneo mentre la Lazio vuole continuare a sognare lo scudetto. I betting analyst prevedono una gara molto incerta: il successo dell’Atalanta si può giocare a 2,50, quello dei biancocelesti a 2,55. Si alza leggermente la quota, 3,40, per la divisione della posta. Sfidandosi i due migliori attacchi del campionato, ci si aspetta un match ricco di gol ed emozioni: un Over 3,5, bancato a 2,35, potrebbe essere la scelta giusta. Sia l’Atalanta che la Lazio sono formazioni difficili da rimontare nella seconda parte di gara: così i bergamaschi in vantaggio sia nel primo che nel secondo tempo (parziale/finale) pagherebbero 4 volte la posta mentre per i capitolini la quota è leggermente più alta, 4,25. L’equilibrio regna sovrano anche per il risultato finale visto che il 2-1 in favore o di l’una o dell’altra si trova in lavagna a 9,75 ma se, come nella sfida di andata, gli attacchi dovessero esplodere e si ripresentasse un altro 3-3 allora la giocata pagherebbe 30 volte la posta.