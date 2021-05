Ultima giornata di Serie A animata dalla resa dei conti in zona Champions. Molto passerà per Atalanta-Milan, in programma domenica sera. Nonostante la Dea sia già qualificata, gli esperti prevedono un equilibrio quasi assoluto: il segno «2» a Bergamo, che vale il ritorno in Champions per il club rossonero, si gioca a 2,44. Di un nulla più alta la vittoria degli uomini di Gasperini, offerta a 2,47, con il pareggio a 3,90. I rossoneri hanno ancora in testa l’incubo dell’andata, quando a San Siro finì 0-3. Difficile, stavolta, che una delle due squadre non vada in rete, tanto che il Goal piomba a 1,35, rispetto a un No Goal dato a 2,85. Cifre simili per l’Over, offerto a 1,37 (Under a 2,80). Pericolo Zapata per il Milan: la rete del colombiano è data a quota bassissima, 1,40. Assente Ibrahimovic, il marcatore più probabile tra i rossoneri è invece Rebic, a 3,25. Molto meno complicata la missione Champions del Napoli. Gli azzurri nei primi quattro sono appena a 1,05, contro l’1,65 di Milan e Juventus. Gli uomini di Gattuso devono vincere contro il Verona: segno «1» a 1,16, mentre l’impresa dei veneti – dopo quella dell’andata, quando finì 3-1 - paga 14 volte la posta. Over quasi rasoterra, a 1,30: il primo a gonfiare la rete al Maradona potrebbe essere Osimhen, a 3,60. Va verso la vittoria anche la Juventus, fresca di trofeo in Coppa Italia, ma i tre punti potrebbero non garantire la Champions ai bianconeri, offerti a 1,20 sul campo del Bologna. A 11,00 si gioca la sorpresa della squadra di Mihajlovic, mentre il pareggio si assesta sul 6,40. L’Inter punta a chiudere con l'ennesima vittoria la stagione tricolore. A San Siro l’«1» è a 1,36 contro un’Udinese, che sogna di archiviare il proprio campionato con un «2» dato a 7,40. A 5 volte la posta il pareggio numero 28 dello scontro tra lombardi e friulani (in totale sono 47 affermazioni dell’Inter e 21 dei bianconeri). La Roma ha invece l’obiettivo Conference League da puntellare. Serve una vittoria per scacciare una possibile rimonta del Sassuolo al settimo posto: i capitolini si giocano a 1,57 in casa dello Spezia, che in questa stagione ha eliminato i giallorossi dalla Coppa Italia. Un altro scherzo di Italiano vale 4,80. Deve vincere per sperare la squadra di De Zerbi che si avvicina alla contesa con la Lazio da favorita: 1,95 la quota neroverde, contro il «2» a 3,05 dei biancocelesti. Tra le altre, Cagliari avanti sul Genoa, a 2,11 contro il 3,40 del Grifone. Il Crotone vorrebbe salutare la Serie A con un sorriso: a 3,50 si gioca l’«1» contro la Fiorentina, favorita a 1,87. Sampdoria, a 1,76, in vantaggio con il Parma, a 3,75 sul campo dei liguri. Infine, Torino-Benevento, con i granata a 1,85 e i campani a 3,70.