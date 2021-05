il big match di giornata e più atteso nella corsa alla massima competizione europea. Già qualificata la squadra di Gasperini (78 punti), quella di Pioli invece (76 punti) ha bisogno di un successo per blindare il piazzamento senza dover guardare i risultati di Napoli (76 punti, contro il Verona) e Juventus (75 punti, a Bologna). Il Milan ha scontri diretti a favore con azzurri e bianconeri, quindi a pari punti passerebbe in Champions.- I precedenti non fanno sorridere il Diavolo, che ha ottenuto un solo successo nelle ultime 11 sfide di Serie A contro l'Atalanta (6 pareggi, 4 sconfitte): 3-1 a Bergamo nel febbraio del 2019. L'ultimo match casalingo, inoltre, ha visto la Dea prevalere per 5-0 contro i rossoneri. L'Atalanta può vincere otto gare casalinghe di fila e può fare il record di punti in un campionato (a 78 punti già eguagliato il record della scorsa stagione), il Milan invece cerca di mantenere la porta inviolata per la quinta gara consecutiva (non accade dal 2006) e punta al record assoluto di vittorie esterne in una stagione di Serie A, al momento sono 15 come l'Inter nel 2006/07.Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di: Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata.: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Calhanoglu; Leao.​