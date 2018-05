Il Milan la apre, l'Atalanta la riprende. La sfida per l'Europa League diretta finisce 1-1 e rimanda il verdetto per il sesto posto all'ultima giornata, quando i rossoneri giocheranno contro la Fiorentina e gli orobici con il Cagliari. Succede tutto nel secondo tempo: prima il destro di Kessie da fuori che buca Berisha all'ora di gioco, poi al 91esimo il colpo di testa di Masiello che fa esplodere lo Stadio Atleti Azzurri d'Italia.



Partita cattiva, con 11 ammoniti e 2 espulsi (Toloi e Montolivo), dove l'Atalanta si è resa più pericolosa degli avversari: Caldara e Cristante a porta sguarnita hanno divorato chi il vantaggio chi il pareggio. Il Milan non è ancora sicuro del sesto posto, ma lo è di un posto in Europa League: si giocherà la qualificazione alla fase a gironi, saltando così 3 turni eliminatori, a San Siro contro la Fiorentina.