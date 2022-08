Alla seconda giornata arriva il primo big match della Serie A 2022/23. Domenica 21 Agosto alle 20:45 a Bergamo andrà in scena la sfida Atalanta-Milan, che nei pronostici della vigilia vede i campioni d'Italia favoriti, anche se sulla lavagna scommesse le quote sono molto equilibrate. Dopo il successo contro l'Udinese i rossoneri si giocano vincenti a 2,48, quota molto vicina al segno 1 a 2,72. Il pareggio tra le squadre di Gasperini e Pioli vale 3,40 e in ogni caso non dovrebbero mancare reti e bel calcio, visto che gli esiti Over 2,5 e Goal valgono rispettivamente 1,69 e 1,57. Il secondo turno comincia però sabato alle 18:30 con Torino-Lazio e Udinese-Salernitana. Sfida delicata per i biancocelesti di Sarri, esaltati dalla rimonta contro il Bologna ma proposti a 2,35 contro il Torino, mentre l'Udinese potrebbe centrare la prima vittoria stagionale per un segno 1 a 1,73 contro i campani. La sera l’Inter parte dalla quota di 1,18 contro lo Spezia, mentre il Sassuolo dopo il ko con la Juve potrebbe trovare i primi punti stagionali contro il Lecce per un segno 1 a 1,79. Domenica nel derby toscano Empoli-Fiorentina i Viola sono favoriti nonostante le fatiche della Conference League e il successo vale 1,96, mentre è nettamente avanti il Napoli – rafforzato in settimana dagli acquisti di Ndombele e Raspadori – e allo Stadio Maradona si gioca vincente a 1,35 contro il Monza. Sempre di domenica Bologna-Verona sarà una gara aperta con il successo della squadra di Mihajlovic a 2,17, il pareggio a 3,50 e il segno 2 a 3,20. Roma e Juventus infine scendono in campo nei posticipi del lunedì. I giallorossi di Mourinho possono contare sul fattore Olimpico e contro la Cremonese sono proposti vincenti a 1,24. Maggiori insidie a Genova contro la Sampdoria per la Juventus: i bianconeri hanno impressionato all’esordio e i tre punti contro i blucerchiati sono proposti a 1,60..