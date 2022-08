Sarà il Gewiss Stadium a ospitare primo big match della Serie A 2022/2023. Atalanta e Milan si troveranno di fronte nella partita clou della seconda giornata, per i bookmaker la più equilibrata del turno. In quota si parte quasi alla pari, con un leggero scarto a favore dei rossoneri che nello stadio bergamasco hanno vinto gli ultimi due precedenti: il «2» stavolta vale 2,50, l'Atalanta insegue a 2,77, mentre il segno «X» è a 3,45. Ugualmente divise le scelte degli scommettitori, che nel 38% dei casi hanno puntato su Pioli, mentre il 34% ha scelto Gasperini. Protagonista contro l'Udinese con una doppietta, Rebic trova di nuovo spazio sul tabellone dei marcatori (a 3,00), anche se davanti a lui gli analisti piazzano Giroud (2,55), che potrebbe tornare dal primo minuto; Zapata e Muriel, rispettivamente a 2,55 e 2,75, sono invece le certezze dei nerazzurri. Marcatori a parte, i quotisti puntano su una partita da almeno tre reti complessive, con l'Over a 1,68, mentre la possibilità che entrambe le squadre vadano a segno vale 1,55. I risultati della prima giornata hanno nel frattempo confermato le gerarchie per le scommesse a lungo termine: il Milan è ancora terzo per quelle sullo scudetto, a 4,75, alle spalle di Inter (2,65) e Juventus (2,70), mentre nella corsa al piazzamento Champions l'Atalanta è a 3,75, dietro Roma (1,73) e Napoli (2,30) oltre che le tre favorite per il titolo. Proprio il Napoli è atteso al debutto al Maradona dopo la travolgente vittoria con il Verona, che ha riportato gli azzurri in prima fila per i traguardi prestigiosi di stagione. L'impegno con il Monza si apre in discesa in quota, dove altri tre punti valgono 1,35, contro il 5,10 del pari e l'8,10 dei brianzoli, chiamati all'impresa per conquistare i primi punti nella massima serie. Nette anche le scelte degli scommettitori, con il 70% delle giocate finito sui partenopei, che in panchina porteranno per la prima volta anche il neo acquisto Simeone. In campo il favorito per il gol è ancora una volta Osimhen, a 1,80, ma stavolta gli occhi dei bookmaker sono puntati anche sulla sorpresa Kvaratskhelia, la nota più lieta della prima giornata: un'altra rete del georgiano pagherebbe 3 volte la posta, mentre per il Monza in prima fila c'è Petagna, in prestito proprio dal Napoli, la cui firma sul match è in quota a 5,50. Attesissimo primo match in casa anche per la Roma, in campo lunedì pomeriggio davanti a un Olimpico sold out. I giallorossi se la vedranno con la neo promossa Cremonese e sulla carta è tutto facile per José Mourinho, visto l'«1» a 1,23, la quota più bassa di tutta la giornata di Serie A. Quasi 8 scommettitori su 10 hanno scelto la Roma, mentre è altissima l'offerta per i grigiorossi, lontani a 12,30 e con il pareggio pure a quota sostanziosa (6,00). Contro la Salernitana è bastato un gol, ma stavolta gli analisti prevedono un turno più movimentato per i giallorossi: segnare almeno due reti è un obiettivo a 1,33, per tre o più sigilli si sale a 2,14, mentre per un gol di Alvini e i suoi si torna a 1,90. Potrebbe partire dalla panchina Zaniolo, uno dei migliori al debutto contro i granata: il primo centro del talento giallorosso vale 2,75 sul tabellone dei marcatori, dietro Abraham 1,85 e Dybala a 2,00, mentre la Cremonese punta ancora su Okereke (5,00), già a segno contro la Fiorentina. Tra le big, anche la Juventus (a 1,58) scenderà in campo lunedì, stavolta in trasferta contro la Sampdoria (5,85). Anticipo serale per l'Inter (1,17), impegnata sabato sera a San Siro contro lo Spezia (14,50), mentre sarà la Lazio (a 2,35) ad aprire la giornata, sempre sabato, nell'insidiosa trasferta contro il Torino (2,98).