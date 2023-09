Prosegue la 3ª giornata di Serie A con il secondo dei due match che andrà in scena questo sabato sera, alle ore 20.45. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini ospiterà al Gewiss Stadium di Bergamo il Monza di Raffaele Palladino, per uno dei vari incroci lombardi presenti nel nostro campionato. Due squadre attualmente appaiate in classifica a 3 punti ma se il Monza arriva da un’ottima vittoria in casa contro l’Empoli (Colpani protagonista con una doppietta), gli orobici hanno sofferto nell’ultima gara, uscendo sconfitti per 2-1 sul campo del Frosinone. Morali, dunque, completamenti differenti con la formazione nerazzurra chiamata a non perdere immediatamente contatto con la parte della classifica. Brianzoli, invece, che vorranno dare seguito all’ottima prestazione vista all’UPower.



I PRECEDENTI - L’ultimo e recentissimo incrocio coincide, chiaramente, con l’unico precedente di massima serie. Solo 3 mesi fa, più precisamente in occasione dell’ultima giornata del 4 giugno scorso, l’Atalanta superava i brianzoli con un pirotecnico 5-2 che la qualificava all’Europa League. MVP del match Koopmeiners, autore di una tripletta.