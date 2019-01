In ballo ci sono punti importantissimi per la corsa al quarto posto e a contenderseli saranno due degli attacchi più caldi del campionato. La sfida a Bergamo tra Atalanta e Roma promette scintille a partire dalle quote e dalle preferenze degli scommettitori. Nel primo caso, le valutazioni dei betting analyst 888sport.it premiano la squadra di Gasperini: dopo tre vittorie consecutive tra Serie A e Coppa Italia, il successo nerazzurro è offerto a 2,25, contro il 3,15 dei giallorossi e il 3,60 del pareggio, già centrato nella partita di andata. Diverse, per quanto in equilibrio, le scelte degli scommettitori, che nel 40% dei casi hanno puntati sul «2»; l'Atalanta è comunque vicinissima con il 37% delle preferenze, mentre rimane indietro il segno «X», poco utile per entrambe e fermo al 23%. Nettissime invece le scelte per l'Over , pronosticato nel 90% delle giocate: nerazzurri e giallorossi hanno la più alta media gol per partita (tra fatti e subiti) di tutto il campionato e una partita da almeno tre reti complessive è data a 1,56. Ancora più facile puntare sul Goal, la possibilità cioè che entrambe vadano a segno, a 1,45. Sul tabellone del risultato esatti i punteggi in prima fila sono invece il 2-1 e l'1-2, valutati rispettivamente a 8,50 e 10,50.