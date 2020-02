È Atalanta-Roma l’anticipo delle 20.45 della 24esima giornata di Serie A. Match cruciale in chiave Champions League, che vede di fronte la quarta e la quinta forza del campionato. La squadra di Gasperini è quarta a 42 punti, quella di Fonseca dopo le due sconfitte consecutive con Sassuolo e Bologna è a 39 punti. La vittoria per i giallorossi manca dalla sfida col Genoa del 19 gennaio. Gasperini ha tutti gli uomini a sua disposizione mentre Fonseca deve rinunciare a Pastore, Diawara, Zappacosta, Mirante e Zaniolo, oltre allo squalificato Cristante. Dirige il match l’arbitro Orsato.





LE FORMAZIONI UFFICIALI:



ATALANTA - Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens, Gome; Illicic, Zapata.



ROMA - Pau Lopez; Bruno Peres; Fazio, Smalling, Spinazzola; Mancini, Pellegrini; Perotti, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.​



STATISTICHE E PRECEDENTI - Queste le statistiche fornite da Opta per il match: l’Atalanta ha perso solamente una delle ultime 10 partite di campionato contro la Roma (4V, 5N), dopo aver perso sette delle nove precedenti (1V, 1N). Solo una vittoria per l’Atalanta nelle ultime sette sfide interne con la Roma in Serie A (3N, 3P) – dalla stagione 2012/13 a oggi ha fatto peggio solo contro la Juventus (nessun successo casalingo). 42 punti in 23 partite di campionato per l’Atalanta, che non ha mai fatto meglio nella sua storia in Serie A: eguagliato il record del 2016/17, quando vinse anche la 24ª giornata. Dopo una serie di tre successi interni consecutivi, l’Atalanta ha ottenuto un solo punto nelle ultime due gare casalinghe: i bergamaschi non rimangono tre partite in casa senza successi da ottobre 2018 in Serie A. La Roma ha perso quattro delle sei gare disputate nel 2020 in campionato, nei precedenti 45 anni in Serie A solo nel 2013 aveva subito altrettante sconfitte dopo le prime sei partite del nuovo anno. La Roma ha subito sei gol nelle ultime tre trasferte di campionato, tante reti quante nelle precedenti 10 gare esterne. Prima dell'Atalanta in questo campionato, l’ultima squadra a segnare almeno 61 gol dopo 23 partite di Serie A era stata la Juventus nel 1959/60 (61) – quella Juve si fermò a quota 61 reti alla 24ª giornata. La Roma ha ben nove giocatori con almeno due gol segnati in questo campionato, più di ogni altra squadra – segue l’Atalanta a quota otto.



Il fantasista dell’Atalanta, Alejandro Gómez, è l'unico giocatore finora ad aver servito almeno 10 assist in tutte le ultime quattro stagioni nei cinque maggiori campionati europei. L’attaccante della Roma, Edin Dzeko, ha partecipato a cinque reti nelle ultime sei sfide contro l’Atalanta in Serie A, grazie a quattro gol e un assist – doppietta per lui nella gara più recente in casa dei bergamaschi (gennaio 2019).



A FINE PARTITA RESTA SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE L'APPROFONDIMENTO DI GIANCARLO PADOVAN PER 100ESIMO MINUTO.