Farà “tredici” il prossimo weekend la serie A appena reduce dal turno infrasettimanale. Sabato e domenica - si legge in una nota - ancora tutti in campo, anteprima del turno prenatalizio antipasto delle festività di fine anno. Due i big match, entrambi domenica. Il primo èin campo alle 18. Per entrambe l’imperativo è vincere per non perdere terreno dalle battistrada milanesi. Umore alto per le due formazioni per via della vittoria all’Olimpico dei giallorossi per 3 a 1 contro il Torino e del pari esterno della Dea a nel capoluogo piemontese contro la Juve. Il tecnico dei nerazzurri sicuramente disporrà una difesa a tre con Toloi, Romero e Palomino a difendere la porta di Gollini. Pessina dovrebbe trovare spazio alle spalle delle punte al posto dell’argentino Gomez ancora ai ferri corti con Gasperini e con Zapata unica punta. Sul fronte opposto Fonseca schiererà una difesa a tre con Ibanez, Smalling e Kumbulla, per lasciar spazio sulla corsia laterale spazio all’ex di turno Spinazzola con Dzeko unica punta alle cui spalle agiranno Pedro e Mkhitaryan. I sei punti di distacco in classifica ed il fattore campo, annullato dall’assenza dei propri supporter, giustificano un sostanziale equilibrio in campo che si traduce per BetFlag in moltiplicatori non molti distanti tra loro con l’1 a 2,22 ed il 2 a 2,95 e con l’X a 3,70.A seguire, alle 20:45, fischio d’inizio per Lazio – Napoli, due squadre ambiziose ma ancora incapaci di un costante rendimento. Non ci sarà Lorenzo Insigne squalificato dal giudice sportivo per via di qualche parola di troppo detta all’arbitro per aver assegnato un rigore all’Inter nel turno infrasettimanale. Senza il suo bomber, sette goal sinora realizzati, Gattuso manderà in campo Politano a far compagnia a Lozano e Zielinski con Petagna schierato al posto dell’indisponibile Osimhen. Simone Inzaghi, invece, probabilmente opterà per una staffetta a centrocampo tra Lucas Leiva ed Escalante che partirà dalla panchina. Tutt’altro che certa la presenza di Acerbis con la coppia d’attacco formata, questa volta, da Correa ed Immobile. Per la bandiera delle scommesse è scontro da quasi tripla con gli ospiti leggermente favoriti con il 2 a 2,45, vicino all’1 a 2,85 e con l’X a 3,35.