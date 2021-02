LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Dopo la vittoria dell'Inter a Firenze, lariparte dal Gewiss Stadium di Bergamo. L', reduce dallo 0-0 di Napoli nella semifinale d'andata di Coppa Italia, è chiamata a riscattare il tonfo casalingo della scorsa domenica contro la Lazio. Di fronte ecco ildi Davide Nicola, senza vittorie da cinque gare ma reduce da tre pareggi consecutivi. La Dea, vincendo, aggancerebbe momentaneamente la Juve. Il Toro, invece, staccherebbe il Cagliari. Gasperini deve fare a meno di Hateboer e Maehle, Nicola deve aspettare la guarigione di Sanabria dal Covid per farlo esordire.Gewiss Stadium fortino per i nerazzurri: in quattro delle ultime sette partite casalinghe in Serie A, l'Atalanta ha segnato almeno tre gol. Sono solo due le vittorie esterne del Torino in campionato, entrambe in trasferta (Genoa e Parma). A Bergamo si sfidano le squadre che hanno perso meno punti da situazione di svantaggio (Atalanta e Milan con 2) e quella che ne ha persi di più (il Toro con 23). Sono 52 i precedenti in casa nerazzurra: il bilancio è di 15 vittorie bergamasche, 20 pareggi e 16 successi granata.Calcio d'inizio alle ore 15, su Calciomercato.com la diretta diGollini; Toloi, Romero, Palomino; Ruggeri, de Roon, Pessina, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, MurielSirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo; Lukic, Mandragora, Rincon, Murru; Zaza, Belotti