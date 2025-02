Atalanta-Torino LIVE, le formazioni ufficiali: la scelta sul sostituto di Lookman, c'è Ricci. Carnesecchi ko

AFP via Getty Images

L'si rituffa nella Serie A dopo una grande iniezione di fiducia europea, nonostante il mancato ingresso diretto agli ottavi di finale. Il 2-2 col Barcellona l'ha caricata di entusiasmo e sicurezza nei propri mezzi. La Dea, terza a -4 dall’Inter e a -7 dal Napoli, vuole dar seguito alla vittoria sul Como approfittando degli scontri diretti: domenica il derby di Milano e, a seguire, Roma-Napoli. All'andata l'Atalanta aveva perso per 2-1 sul campo del, ma Retegui aveva impresso la sua firma, da pochi giorni a Bergamo. I granata non perdono dal 21 dicembre e arrivano da cinque risultati utili consecutivi, tra cui i pareggi con Juve e Fiorentina, e nell'ultima partita hanno steso il Cagliari 2-0. Per ambire a un posto in Europa però servono più vittorie agli uomini di Vanoli.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Atalanta-Torino LIVE su DAZN

GUARDA SU DAZN

Gasperini deve fare a meno di Lookman e si affida alasciando in panchina inizialmente Samardzic; Vanoli, che ha ricevuto Elmas e Casadei dal mercato ma ancora non l'attaccante richiesto pubblicamente, lancia ancorasupportato da Lazaro, Vlasic e Karamoh.

: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Brescianini; Retegui.Milinkovic-Savic; Pedersen, Maripan, Coco, Sosa; Ricci, Tameze; Karamoh, Vlasic, Lazaro; Adams.