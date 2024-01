Atalanta-Udinese LIVE dalle 15. Le formazioni ufficiali: Scamacca con De Ketelaere, Cioffi lancia Thauvin

Prosegue la 22ª giornata di Serie A. Il sabato di calcio italiano comincia con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che, al Gewiss Stadium di Bergamo, ospita l’Udinese di Gabriele Cioffi. Gli orobici, dopo aver saltato l’ultimo turno (Inter impegnata in Supercoppa Italiana) e aver vinto per 5-0 la precedente sfida contro il Frosinone, tornano all’assalto del 4° posto e della zona Champions, distante solo 1 punto e occupata dalla Fiorentina. Di contro, i friulani, dopo la sconfitta casalinga contro il Milan, cercano punti per allontanarsi dalla zona retrocessione (a +1).



Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Miranchuk; Scamacca, De Ketelaere.



Udinese (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Festy, Lovric, Walace, Samardzic, Kamara; Thauvin; Lucca.