Serie A, B e C: quando iniziano e quando finiscono i campionati 2024/25

Getty Images

La stagione 2024/25 è pronta a prendere il via e. Ildellasi è riunito oggi a Roma e ha preso alcune decisioni importanti.Non solo l'ammissione del Milan Futuro (squadra Under 23) alla prossima Serie C , è stato approvato all'unanimità il Bilancio consultivo 2023 con un utile di 2,6 milioni di euro e sono state approvate alcune modifiche: quelle ai format dei campionati di Serie A e Serie B femminili da partire dal 2025/26. Le decisioni nel comunicato della Figc:- "Il Consiglio Federale ha approvato all’unanimità il Bilancio consuntivo 2023, che presenta un risultato positivo di esercizio pari a 2,6 milioni di euro. L’operato della Federazione si è contraddistinto per l’impegno profuso nelle attività di valorizzazione e sviluppo delle potenzialità federali in campo sportivo, commerciale, istituzionale e sociale, nonché per il perseguimento degli obiettivi di buona gestione, con il fine ultimo di assicurare un elevato livello di servizi strettamente connessi ai propri scopi istituzionali legati all’attività del gioco del calcio e agli aspetti sociali ad essa connessi, garantendo i migliori risultati sportivi, organizzativi ed economici. Il valore della Produzione si attesta a 211,7 milioni di euro, il miglior risultato in un anno senza vittorie internazionali.

“È un risultato importante – ha dichiarato in conferenza stampa Gravina – determinato dal grandissimo lavoro della Federazione e dalle scelte di politica federale fatte negli ultimi cinque anni. C’è stato un crescendo importante che è sotto gli occhi di tutti. Il bilancio tiene conto anche dei grandi investimenti di prospettiva sotto il profilo della digitalizzazione, dell’informatizzazione e della valorizzazione di alcuni progetti, compreso quello del calcio femminile che ci ha visti oggi approvare la modifica dei format dei campionati di Serie A e B dalla stagione 2025/26 (12 squadre nel massimo campionato, 14 in quello cadetto, ndr)".

- Al fine di rendere ancora più certi e contingentati i tempi per le verifiche e gli eventuali deferimenti sul mancato pagamento degli emolumenti e di altri obblighi economici, i cui procedimenti potrebbero inficiare le tempistiche per la conclusione dei campionati, il Consiglio ha approvato all’unanimità due modifiche regolamentari.La prima riguarda la modifica dell’art.80 delle NOIF con l’introduzione del comma 4, nel quale si fissa “entro il decimo giorno successivo alla scadenza dei termini di cui all’art.85 lettera A) paragrafi V) e VI) e art. 85 lettera B) paragrafi II) e III), la segnalazione alla Procura Federale del mancato pagamento degli emolumenti, degli incentivi all’esodo e il mancato versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo Fine Carriera relativi alle mensilità da luglio a marzo di ciascuna stagione sportiva per le società di Serie A maschile e di Serie A femminile e relativi alle mensilità da luglio a febbraio di ciascuna stagione sportiva per le società di Serie B e Serie C”.

Analoga approvazione è intervenuta per la modifica del Codice di Giustizia Sportiva, che riguarda il comma 2 dell’art.124 (procedimenti speciali), prevedendo che “tutti i termini del procedimento disciplinare sono ridotti ad un terzo e comunque il termine per il deferimento è ridotto a 15 giorni decorrenti dalla predetta segnalazione”.: Sono state rese note le date di inizio e di fine dei campionati 2024/25: scorri per vedere.