In classifica sono a un punto di distanza, ma tra Benevento e Cagliari c'è comunque un abisso. Il bilancio delle ultime settimane pesa in maniera decisa nelle previsioni degli analisti sullo scontro salvezza di domenica. Il quarto risultato utile consecutivo strappato contro il Napoli dà lo slancio alla squadra di Semplici, favorita a 2,27 per la sfida al Vigorito. Praticamente azzerato il fattore campo dei giallorossi, che in casa hanno vinto solo due volte nelle 17 partite giocate finora: l'agognato successo si gioca a 3,12, il pareggio è a 3,45. Netta la differenza anche nelle scommesse sulla retrocessione, con Inzaghi e i suoi a 1,35 contro il 3,85 dei sardi. Tre i precedenti in Serie A tra le due squadre, tutti finiti 2-1 (due a favore dei rossoblù, una per i sanniti): lo stesso punteggio per il Cagliari stavolta pagherebbe 9,91, per il Benevento si sale a 11,70. Comunque vada, i betting analuyst si aspettano una partita da almeno tre reti complessive: l'Over 2,5 è avanti a 1,75, per l'Under l'offerta è a 2 volte la posta. Gianluca Lapadula e Leonardo Pavoletti sono i primi nomi sul tabellone dei marcatori: il gol dell'attaccante sannita è dato a 2,80, per quello rossoblù la quota è a 2,40.