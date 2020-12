Dopo le gare del weekend e l'anticipo delle 18.30 tra Udinese e Crotone, continua il programma del, valido per laSecondo anticipo in scenaallo stadio Comunale Ciro Vigorito ditra i padroni di casa guidati dae ladiFratelli contro, per la prima volta in Serie A, in un momento non facile per le due squadre: i biancocelesti sono reduci dal sofferto passaggio del turno in Champions e dall'abbinamento impossibile contro il Bayern Monaco negli ottavi, ma soprattutto da due sconfitte nelle ultime tre gare di campionato (l'ultima in casa contro il Verona), che li hanno fatti sprofondare al nono posto della classifica, a meno 6 dalla zona Champions e a meno 10 dalla vetta. Urge una risposta, contro i sanniti che ricevono tanti complimenti per il calcio proposto, ma fanno pochi punti: un ko e due pari nelle ultime tre, 15esimo posto in classifica con 5 punti sulla zona rossa. Grande attenzione alla sfida in famiglia tra le panchine.La Lazio ha vinto entrambi i precedenti contro il Benevento in Serie A segnando in totale 11 reti (5.5 a partita): si tratta della squadra che ha segnato di più in media ai campani nella competizione, ed i sanniti sono quelli contro cui i biancocelesti hanno la media gol più alta. La Lazio è stata la prima squadra a segnare almeno cinque reti sul campo del Benevento in Serie A (1-5 nell’ottobre 2017): i biancocelesti hanno segnato più gol fuori casa solo due volte nella loro storia, contro il Pescara nel 2017 e il Palermo nel 1957 (sei gol in entrambi i casi).Il Benevento ha pareggiato l’ultima partita casalinga in campionato contro la Juventus, solo due volte (nel gennaio e nel maggio 2018) i campani sono rimasti imbattuti in due match interni di fila di Serie A. Il Benevento ha segnato solo due gol nelle ultime cinque gare di campionato, rimanendo a secco di reti nelle due più recenti: l’ultima volta che non ha trovato il gol in tre match di fila di Serie A risale a febbraio 2018. La Lazio ha vinto 10 delle ultime 11 trasferte contro squadre neopromosse in Serie A (1P), segnando 29 reti nel periodo (2.6 di media a match). La Lazio ha guadagnato 17 punti in questo campionato, nelle precedenti 10 stagioni di Serie A solo nel 2013/14 ne aveva raccolti meno (15) dopo le prime 11 gare. La Lazio ha subito 19 gol in questo campionato, nelle precedenti 48 stagioni di Serie A non ha mai fatto peggio dopo le prime 11 gare – l’ultima volta che ne ha incassati di più a questo punto del campionato risale al 1960/61 (20). Benevento e Lazio hanno segnato solo cinque gol nel primo tempo di questa Serie A, più solo del Genoa (quattro); sempre nella prima frazione sia i giallorossi che i biancocelesti hanno subito 12 reti, meno solo di Cagliari (13) e Crotone (15). Il primo dei 10 gol di Kamil Glik in Serie A è arrivato contro la Lazio, nell’ottobre 2012 con il Torino – il difensore polacco ha realizzato due reti contro i biancocelesti, contro nessuno ha fatto meglio nel torneo, alla pari del Genoa. Il Benevento è la squadra contro cui Ciro Immobile della Lazio ha preso parte a più gol in media per minuti giocati: tre reti e tre assist in 164 minuti, ovvero una partecipazione attiva ogni 27 minuti di media.: Montipò'; Letizia, Glik, Tuia, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Caprari, Insigne, Lapadula.Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.​