Occhi puntati sul segno «X» per l'anticipo di Serie A di stasera tra Bologna e Benevento. Un risultato mai centrato nei tre precedenti tra le due squadre, che arrivano allo scontro diretto a pari punti in classifica. Il pari al Dall'Ara vale 3,60 sul tabellone, un "compromesso" da valutare visto il bilancio altalenante delle due squadre nell'ultimo mese. Due le vittorie dei rossoblù nelle ultime cinque giornate di campionato (con tre sconfitte ad accompagnarle), solo due i punti messi insieme dai giallorossi, ko contro Atalanta, Crotone e Inter. Gli analisti spingono in ogni caso sul segno «1» di Mihajlovic e i suoi, a 1,90, mentre il colpo da tre punti di Inzaghi si gioca a 4,25. Tutti e tre gli scontri diretti si sono chiusi sul No Goal (almeno una delle due squadre a zero reti), esito stavolta dato a 2,28. Complessivamente, i quotisti si aspettano una partita con meno di tre reti complessive, e lanciano l'Under a 1,72.