La 7ª giornata di Serie A prosegue con il consueto lunch match. Alle 12.30, allo Stadio Dall'Ara, si affrontano Bologna ed Empoli: i rossoblù di Motta arrivano da tre pareggi a reti bianche di fila, solo tre gol messi a segno finora; peggio hanno fatto i toscani, che con Andreazzoli in panchina hanno trovato nell'ultimo turno la prima vittoria contro la Salernitana con l'unico gol segnato finora in campionato, dopo cinque sconfitte senza gol realizzati.



STATISTICHE - L’Empoli ha vinto sette delle ultime 11 sfide contro il Bologna in Serie A (3 pareggi, 1 sconfitta), dopo che nei primi sette confronti con i rossoblù nella massima serie non aveva mai ottenuto il successo (4 pareggi, 3 sconfitte). Il Bologna ha perso ciascuna delle ultime due sfide all’Empoli in Serie A e potrebbe incassare tre sconfitte di fila contro i toscani nella competizione per la prima volta in assoluto. Il Bologna ha pareggiato tre gare consecutive per 0-0 in Serie A per la prima volta dal febbraio-marzo 2016, solo una volta nella sua storia nel torneo ne ha registrate almeno quattro di fila (cinque tra marzo-aprile 1971). Nessuna squadra ha pareggiato più partite casalinghe del Bologna a partire dalla scorsa stagione di Serie A: 10 su 22, al pari dell’Udinese. L’Empoli ha segnato solo un gol in questo campionato: dovesse restare a secco contro il Bologna, sarebbe la terza squadra negli anni 2000 ad avere non più di una rete dopo le prime sette gare stagionali in Serie A, dopo Livorno (2009/10) e Frosinone (2018/19).



Calcio d'inizio alle 12.30, su Calciomercato.com la diretta di Bologna-Empoli.