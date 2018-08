Prima giornata di Serie A, primo esame per Pippo Inzaghi alla guida del Bologna, con i rossoblù favoriti a 2,25 sulla Spal (3,45). L'Empoli guida a 2,20 sul Cagliari (3,50), il Parma è a 2,45 sull'Udinese (3,00). Primo turno in discesa, infine, per l'Atalanta (1,35), che lunedì sera ospiterà il Frosinone (10).