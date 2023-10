si affrontanoal Dall'Ara in una partita valida per la. I rossoblù di Motta, 11 punti in classifica, non perdono dalla 1ª giornata contro il Milan e arrivano dal bel pareggio contro l'Inter a San Siro; il Frosinone di Di Francesco invece di punti ne ha 12 e ha battuto il Verona nell'ultima gara prima della sosta.- Il Bologna ha vinto appena una delle quattro sfide in Serie A contro il Frosinone (1 pareggio, 2 sconfitte) e a bilancio conta appena una rete all'attivo, cioè 0.25 a partita, la media più bassa in assoluto per i rossoblù contro una singola avversaria nella competizione. Il Frosinone ha registrato due successi contro il Bologna in Serie A, i ciociari hanno vinto più gare nella competizione solo contro il Verona (3). Il Bologna è rimasto imbattuto in quattro dei cinque precedenti casalinghi contro il Frosinone tra Serie A e Serie B (3 vittorie, 1 pareggio); tuttavia, l’unica sconfitta in questo parziale è arrivata in quello più recente: 4-0 il 27 gennaio 2019, con le reti di Ghiglione, Ciano (doppietta) e Pinamonti. Prima del Frosinone, l’ultima squadra neopromossa a raccogliere almeno 12 punti nelle prime otto gare giocate in un campionato di Serie A era stata il Parma, nel 2018/19 (13); con una vittoria, i ciociari diventerebbero la terza formazione proveniente dalla Serie B a toccare quota 15 punti nelle prime nove gare stagionali dall’inizio dello scorso decennio, dopo l’Atalanta 2011/12 e il Verona 2013/14. Dopo il ko nella prima giornata di questo campionato contro il Milan, il Bologna non ha perso nessuna delle successive sette gare di Serie A (2 vittorie, 5 pareggi), l’ultima volta che ha registrato una serie di imbattibilità più lunga è stata nel gennaio 2009 (9, con Sinisa Mihajlovic in panchina).Calcio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di