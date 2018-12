a chiudere il programma della 16esima giornata di Serie A. Le due squadre si affrontano al Dall’Ara alle 20.30. La squadra di Pippo Inzaghi è terzultima in campionato con 11 punti, a due dall’Udinese e a cinque da Empoli, Spal e Genoa.Coi tre punti, i rossoneri arriverebbero a tre lunghezze di distanza dall’Inter. Sfida cruciale per entrambe le squadre, soprattutto per il futuro di Pippo Inzaghi, confermato nonostante la vittoria manchi dal 30 settembre, 2-1 contro l’Udinese. Nel Bologna, l’unico assente è l’infortunato Pulgar.. L’arbitro è Maresca, coadiuvato dagli assistenti Manganelli-Carbone; quarto uomo Fabbri; al Var Valeri e Meli.- Queste le statistiche fornite da Opta per il match:, mai nella loro storia gli emiliani hanno perso sei partite di fila contro i rossoneri nella competizione. Il Milan è la squadra che ha segnato più gol al Bologna in Serie A (219 reti in 140 confronti), realizzando 1.6 reti in media a partita. 11 punti in 15 partite per il Bologna, che in Serie A non ne raccoglieva così pochi a questo punto della stagione dal 2008/09. La squadra di Gattuso ha tenuto la porta inviolata nell’ultima sfida di Serie A: l’ultima volta in cui i rossoneri hanno registrato due clean sheets consecutivi risale a marzo.(260 in media a partita); ben 100 in più rispetto a quelli effettuati in media dal Bologna (160). Nessuna squadra ha segnato più reti da fuori area del Milan (otto) nei cinque maggiori campionati europei, mentre il Bologna è l’unica formazione che ancora deve sbloccarsi dalla distanza in Serie A.malgrado ne abbia calciati 96, solo quattro squadre ne hanno battuti di più. Il Milan è la squadra meno prolifica da calcio piazzato di questa Serie A (solo due reti), appena sopra in questa classifica proprio il Bologna a quota tre. L’allenatore del Bologna Filippo Inzaghi ha esordito sulla panchina di una squadra di Serie A proprio con il Milan nella stagione 2014/15 ottenendo 13 successi, 12 sconfitte e 13 pareggi.(tre gol in totale): tuttavia la sua squadra ha vinto solo nelle due sfide in cui l’argentino non ha trovato la via del gol.