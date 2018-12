Il sipario sulla sedicesima giornata cala con Bologna-Milan, con i rossoneri in crisi e freschi di eliminazione dall’Europa League e i rossoblù in piena zona retrocessione. È la sfida tra i due ex compagni di squadra nel Milan, Pippo Inzaghi e Gattuso, entrambi a rischio esonero prima di Natale. Molto dipenderà proprio da questo match e, per gli esperti di Sisal Matchpoint, ad avere la meglio sarà il Milan, favorito a 1,90, per la vittoria dei padroni di casa si sale a 4,90, il segno X è a 3,30. La squadra rossonera non segna da due gare consecutive nonostante il ritorno di Higuain e la difesa continua ad essere un problema: la rete del Bologna è molto probabile, a 1,50, altrettanto il ritorno di Higuain sul tabellino marcatori, proposto a 2.25. Si sale a 3,20 se combinato al segno 2. Il 77% degli scommettitori si è schierato con la squadra di Gattuso.