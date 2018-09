Prosegue alle 15 la quinta giornata di Serie A. Tre le partite in programma, tra cui quella della Roma, impegnata al Dall'Ara contro il Bologna. Momento non facile per la squadra di Eusebio Di Francesco, senza vittorie dal 19 agosto e reduce dal netto 0-3 subito al Bernabeu contro il Real Madrid in Champions League. Situazione nera anche per gli uomini di Filippo Inzaghi, che sono riusciti a raccogliere appena un punto in stagione e sono ancora a caccia del loro primo gol in campionato.